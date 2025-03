Irã decidirá como responder à carta de Trump após uma "avaliação"

O Irã decidirá como responder à carta do presidente dos Estados Unidos após uma "avaliação", anunciou nesta quinta-feira (13) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, depois que Donald Trump pediu negociações com Teerã sobre seu programa nuclear.

A carta "está sendo examinada atualmente" e "uma decisão será tomada sobre como responder após uma avaliação e investigação minuciosas", declarou Esmaïl Baghaï à agência oficial de notícias Irna.