EUA à beira da paralisação orçamentária

Os Estados Unidos estão à beira de uma paralisação parcial do governo federal nesta sexta-feira (14) devido à falta de acordo no Senado sobre um texto orçamentário apoiado pelo presidente Donald Trump e rejeitado pelos democratas.

Se nenhum texto for aprovado até a meia-noite de sexta-feira, ocorrerá um fechamento do governo, o que os norte-americanos chamam de shutdown.

Desde o retorno do bilionário republicano à Casa Branca, o proprietário da SpaceX e da Tesla tem se empenhado no desmantelamento de algumas agências federais, às quais acusa de fraude ou má gestão dos recursos públicos.

Os democratas consideram esses cortes inaceitáveis, especialmente após as demissões em massa de funcionários realizadas por Elon Musk com o apoio de Trump, como parte da comissão de eficiência governamental (Doge, na sigla em inglês).

Os democratas também temem que o financiamento temporário, em vez de um orçamento para todo o ano fiscal, enfraqueça o poder do Congresso na formulação do orçamento, pois daria ao Poder Executivo mais liberdade para decidir onde gastar os fundos.

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer, anunciou nesta quinta-feira que votará a favor porque está preocupado com as consequências de uma paralisação parcial do governo.

