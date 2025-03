De onde vem a extravagante ideia de Trump de anexar o Canadá?

No Canadá, a ideia do magnata do setor imobiliário e agora mais uma vez presidente americano não faz ninguém rir.

Por exemplo, no salão Oval da Casa Branca expõe um mapa gigante do "Golfo da América", como renomeou por decreto o Golfo do México.

"Se a retirarem e olharem para esse magnífico conjunto do Canadá e Estados Unidos, não há nada parecido no mundo", declarou Trump, que desde sua posse mostra um grande interesse por mapas.

- Água -

De acordo com The New York Times, Trump questionou a validade do tratado de 1908 sobre o traçado da fronteira durante uma conversa com Trudeau em fevereiro.

O presidente dos EUA, que também se interessa muito pelos grandes recursos hídricos, teria criticado os acordos que regulam o acesso à água entre os dois países.

A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá passa no leste por grandes lagos e no oeste corta o rio Columbia, cujas águas são objeto de um tratado internacional detalhado.

Uma guerra comercial entre essas nações da América do Norte é "uma ameaça existencial" para os canadenses, apontou Ian Lee, professor de economia da Universidade Carleton de Ottawa.

"Mas pouco importa o quanto gritemos, uivemos, fiquemos irados, isso não muda a realidade", ou seja, "somos o rato e [os EUA] um elefante", estimou o especialista.

Um fatalismo não compartilhado pelo futuro chefe de Governo canadense, Mark Carney.

"Que os americanos não se enganem. No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá", disse no domingo.

Na quarta-feira, Ottawa anunciou novas tarifas a certos produtos americanos a fim de responder às taxas "injustificadas e irracionais" de Trump sobre o aço e o alumínio.

