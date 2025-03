Corinthians vence Barcelona de Guayaquil (2-0) mas é eliminado da Libertadores

O Corinthians venceu em casa o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (12) mas o resultado não foi suficiente depois da derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida, e o time paulista não conseguiu avançar à fase de grupos da Copa Libertadores-2025. O Timão venceu com gols do zagueiro equatoriano Félix Torres (40') e do atacante peruano André Carrillo (84'), que deram esperanças aos torcedores de uma virada heroica no estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

"Tentamos a classificação, sabíamos que seria muito difícil por causa do que aconteceu no Equador. Eles conseguiram uma vantagem muito grande. Fizemos de tudo para nos classificar. Infelizmente não foi suficiente", disse o atacante paraguaio Ángel Romero. O Barcelona do elegante treinador Segundo Castillo, desta vez vestido com paletó e gravata pretos, conhecerá seus adversários da próxima fase no sorteio que acontecerá na segunda-feira em Luque, perto de Assunção. Já os alvinegros disputarão a fase de grupos da Copa Sul-Americana. - Contreras brilha -

O time paulista precisava de gols na Neo Química Arena, lotada de torcedores corintianos apesar do forte temporal que caiu em São Paulo antes do duelo. Mas enfrentou um time 'canário' sólido na defesa e que tinha como homem de maior destaque Contreras, convocado por Fernando 'Bocha' Batista para os próximos duelos da Venezuela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro de 30 anos fez duas defesas importantes no primeiro tempo: uma bomba de Carrillo (23'), que acertou de primeira um cruzamento da esquerda do meio-campista argentino Rodrigo Garro, e uma cabeçada do atacante Yuri Alberto (25') após um passe aéreo do lateral Mateuzinho pela direita.

Já a cabeçada de Torres lhe escapou por pouco, num escanteio cobrado por Garro. Embora o gol tenha mantido acesa a chama da esperança, o equatoriano não comemorou após marcar contra seu ex-time. O zagueiro e seus companheiros não tiveram muito trabalho nos primeiros 45 minutos, já que os visitantes, vice-campeões da Libertadores em 1990 e 1998, deixaram claro que seu objetivo seria manter a vantagem confortável obtida na última quarta-feira, no Equador. - Barcelona resiste -

A situação, porém, mudou momentaneamente na segunda etapa, quando o time pressionou o Corinthians. O goleiro e capitão do Timão, Hugo Souza, seguiu ativo ao desviar um chute perigoso do atacante argentino Braian Oyola (54'). Foi sua última ação em um jogo que o time paulista voltou a controlar depois que o meio-campista brasileiro do Barcelona, Leonai, foi expulso por receber um segundo cartão amarelo por cometer uma falta no venezuelano José Martínez (62').