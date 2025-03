UE analisa como lançar seu ambicioso pacote de investimentos em Defesa

Diante das ameaças da Rússia e da desconfiança a respeito do governo Trump, a União Europeia agora considera maneiras concretas de implementar um enorme plano de 800 bilhões de euros (R$ 5 trilhões) para fortalecer sua Defesa.

No entanto, há muitas questões em aberto sobre como a UE mobilizará esses recursos e ainda não se sabe se a obtenção do dinheiro seria suficiente para deter a Rússia e dispensar o poderio militar dos Estados Unidos para a defesa do continente.