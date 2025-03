"Pink", o novo rosto da evolução humana na Europa

O rosto mais antigo conhecido no oeste da Europa é agora o de um fóssil de pelo menos 1,1 milhão de anos de idade, apelidado de "Pink", descoberto em uma gruta espanhola e apresentado nesta quarta-feira (12) na revista Nature. Este estudo "introduz um novo ator na história da evolução humana na Europa", disse sua autora principal, Rosa Huguet, da Universidade espanhola de Tarragona, em uma conferência de imprensa.

Até agora, o representante mais antigo da espécie humana no oeste da Europa, datado entre 800 mil e 900 mil anos, era o Homo antecessor, descoberto na serra espanhola de Atapuerca.

Este sítio, localizado ao norte da Espanha, abriga pelo menos dez locais arqueológicos excepcionais. Foi a menos de 250 metros do Homo antecessor que uma equipe espanhola descobriu o ATE7-1. Mais especificamente, a parte esquerda do maxilar superior e o osso zigomático de um indivíduo adulto, junto com os restos da raiz de um molar.

Um tesouro, considerando que até agora só se tinha, no caso dos primeiros humanos que chegaram ao oeste da Europa, um único molar de leite de um indivíduo, e uma falange e um fragmento de mandíbula inferior de outro. - Apelido de "Pink" - ATE7-1, com o apelido "Pink" (rosa) dado pelos seus descobridores, estava em uma camada geológica profunda do sítio conhecido como Sima del Elefante.

Foi resgatado a mais de dezesseis metros de profundidade, dentro de uma massa de limos e lodos vermelhos, o que permite datá-lo entre 1,1 e 1,4 milhão de anos. Antes de sua descoberta, era necessário se deslocar para o leste da Europa, na atual Geórgia, e remontar a 1,8 milhão de anos, para encontrar o Homo georgicus, o Homem de Dmanisi. Esse é o primeiro representante europeu do gênero Homo fora da África, considerada o berço da humanidade, muito antes do aparecimento do Homo sapiens, o homem moderno, há aproximadamente 300 mil anos.

Uma reconstrução facial utilizando ferramentas de imagem 3D revela o notável rosto de "Pink". Enquanto o Homo antecessor tem "um rosto muito moderno, semelhante ao da nossa espécie Homo sapiens, que é vertical e plano", o de ATE7-1 é "mais projetado para frente, e mais robusto", explicou María Martinón-Torres, diretora do Centro Nacional Espanhol de Evolução Humana. No entanto, não compartilha todas as características de outra linha famosa e mais antiga originada no continente africano, o Homo erectus.