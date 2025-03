Advogados do ex-presidente Duterte exigem seu retorno às Filipinas

Pam CASTRO com jornalistas da AFP em Dubai

Advogados do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, que segundo várias fontes está sendo levado para Haia a pedido do Tribunal Penal Internacional (TPI) para ser julgado por sua violenta guerra contra as drogas, apresentaram nesta quarta-feira (12) um pedido à justiça para exigir sua repatriação a Manila.

O avião que transportaria o ex-mandatário de 79 anos aos Países Baixos retomou o voo após uma escala de oito horas em Dubai, segundo um site que monitora viagens internacionais.