Ucrânia aceita proposta dos EUA para cessar-fogo imediato de 30 dias

De acordo com Zelensky, o cessar-fogo proposto pela delegação americana não se limita a mísseis, drones e bombas, nem ao Mar Negro, mas abrange toda a linha de frente do conflito

A Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo provisório imediato de 30 dias, que ainda está condicionado à aceitação da Rússia para ter validade. O país também concordou em concluir "o mais rápido possível" um acordo para o desenvolvimento dos recursos minerais críticos da Ucrânia, conforme comunicado divulgado após a reunião entre as delegações de ambos os países na Arábia Saudita.

"Ambas as delegações concordaram em iniciar imediatamente as negociações para uma paz duradoura que garanta a segurança de longo prazo da Ucrânia. Os EUA se comprometeram a discutir essas propostas específicas com representantes da Rússia. A delegação ucraniana reiterou que os parceiros europeus devem ser envolvidos no processo de paz", afirmou a nota conjunta.