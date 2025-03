Trump intensifica guerra comercial com o Canadá com tarifas massivas

As novas ameaças de Trump surgiram horas antes do prazo final da meia-noite para impor novos impostos sobre esses metais.

Em sua plataforma Truth Social, Trump anunciou que aumentará as tarifas previstas sobre as importações canadenses de aço e alumínio para 50%, em vez dos 25% anunciados anteriormente.

O republicano planeja impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio do mundo todo, uma medida que afetaria duramente Brasil, México e os Emirados Árabes Unidos.

Essas tarifas alfandegárias, para as quais não estão previstas exceções, afetarão os setores eletrônico, automotivo e de construção.

O país mais afetado será o Canadá, um aliado histórico, junto com o México, seu parceiro no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).