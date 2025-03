Lewis Hamilton e Ferrari, a união de duas lendas do automobilismo

Vencer usando vermelho... o último desafio da carreira? Recém-chegado à Ferrari, o piloto britânico Lewis Hamilton vai em busca do recorde de títulos na Fórmula 1 com a equipe mais bem sucedida da categoria, para acrescentar uma gloriosa página a mais na história do esporte.

A primeira imagem na sede da tradicional escuderia não poderia ser mais clichê: terno preto, camisa branca e gravata e sobretudo nos ombros. O campeão britânico posou ao lado de uma F40 vintage, à frente da antiga casa de Enzo Ferrari.