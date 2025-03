Ucrânia propõe cessar-fogo aéreo e marítimo em negociações com os EUA

Stanislav DOSHCHITSYN com Callum PATON em Jidá

Stanislav DOSHCHITSYN com Callum PATON em Jidá

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, deve chegar ao reino do Golfo nesta segunda-feira, onde uma delegação de Kiev se encontrará com representantes dos Estados Unidos na terça para discutir futuras negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

A Ucrânia proporá uma trégua aérea e naval com a Rússia durante negociações com uma delegação dos EUA na Arábia Saudita na terça-feira, disse uma alta autoridade ucraniana à AFP nesta segunda-feira (10).

De acordo com uma alta autoridade ucraniana, que pediu para não ser identificada, a Ucrânia apresentará "uma proposta para uma trégua no ar e uma trégua no mar, porque essas são opções de cessar-fogo fáceis de implementar e monitorar".