Trump diz que prisão de líder estudantil pró-palestino foi 'a primeira de muitas'

"Sabemos que há mais estudantes na Columbia e em outras universidades do país que se envolveram em atividades pró-terroristas, antissemitas e antiamericanas, e o governo Trump não tolerará isso", escreveu o presidente em sua rede Truth Social.

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (10) que a prisão de Mahmoud Khalil, líder dos protestos pró-palestinos do ano passado na Universidade de Columbia, em Nova York, foi "a primeira prisão de muitas".

Khalil, um dos nomes mais conhecidos nos protestos estudantis que eclodiram no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, foi preso por autoridades de imigração no fim de semana.

O Departamento de Segurança Nacional disse que a prisão foi em resposta às "ordens executivas do presidente Trump que proíbem o antissemitismo e em coordenação com o Departamento de Estado".

No momento de sua prisão, Khalil tinha um "green card", uma autorização de residência permanente nos Estados Unidos, de acordo com o sindicato Student Workers of Columbia.

Em sua mensagem, Trump ameaçou aplicar as mesmas medidas contra outros manifestantes no campus, a quem acusou, sem provas, de serem "agitadores pagos".