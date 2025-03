Pessoas recorrem a sorteio para conseguir alugar apartamento na Espanha

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Um empregado da prefeitura anunciou que um computador havia selecionado seu nome ao lado de outros 63 felizardos, entre as 44.000 pessoas que sonhavam com uma moradia social no bairro de Villa de Vallecas, ao sul de Madri.