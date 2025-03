Negociadores israelenses viajam ao Catar para discutir trégua em Gaza

A primeira fase da trégua terminou no dia 1º de março sem um acordo para as etapas seguintes, que devem assegurar o fim da guerra. Apesar da tensão, os combates em larga escala não foram retomados.

Uma delegação israelense deve desembarcar nesta segunda-feira (10) no Catar para uma nova rodada de conversas destinada a prolongar o frágil cessar-fogo em Gaza, depois que o país cortou o fornecimento de energia elétrica no território palestino para pressionar o movimento islamista Hamas.

Os dois lados mantêm grades divergências sobre os termos de uma segunda fase da trégua, que em geral conseguiu conter a violência desencadeada após os ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

O Hamas exige negociações imediatas para a segunda fase, enquanto Israel prefere prolongar a fase inicial.

Israel interrompeu a entrega de ajuda a Gaza em meio ao desacordo. No domingo, anunciou o corte de fornecimento de energia elétrica para obrigar o Hamas a liberar os reféns.

"Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para trazer os reféns de volta e garantir que o Hamas não esteja mais em Gaza no dia seguinte ao fim da guerra", declarou o ministro da Energia, Eli Cohen, após ordenar o corte do abastecimento.