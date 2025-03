Lazio tropeça com Udinese e perde chance de entrar na zona da Champions

A Lazio (5ª) perdeu a oportunidade de ultrapassar a Juventus (4ª) e entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao ficar no empate em 1 a 1 com a Udinese (10ª) nesta segunda-feira (10), em Roma, no jogo que fechou a 28ª rodada do Campeonato Italiano.

O time de Údine saiu na frente com um gol do atacante francês Florian Thauvin aos 22 minutos, mas os romanos empataram rapidamente graças a Alessio Romagnoli (32').