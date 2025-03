EUA elimina 83% dos programas de ajuda internacional da USAID

O presidente Trump assinou em janeiro uma ordem executiva que congelou toda a ajuda externa para avaliar sua conformidade com a política de seu governo, em particular em temas como aborto, planejamento familiar ou defesa da diversidade e inclusão.

Nesta segunda-feira, Rubio agradeceu especialmente ao Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo bilionário Elon Musk, que promove um corte de gastos e de postos de trabalho em todos os departamentos do governo.

Trump e seus aliados argumentam que a assistência externa é um desperdício e não serve aos interesses dos Estados Unidos.

Mas as organizações dedicadas a prestar assistência defendem que grande parte da ajuda contribui para os interesses do país ao promover estabilidade e saúde no exterior, e que os cortes ameaçam a vida das pessoas mais vulneráveis.