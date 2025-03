Deutsche Bahn pagou R$ 1,2 bilhão por atrasos em 2024

Alvo de intensa frustração na Alemanha por causa de atrasos frequentes, operadora ferroviária teve que pagar compensações para quase 7 milhões de passageiros. Empresa culpa infraestrutura defasada e sobrecarregada.A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn (DB) informou neste domingo (09/03) que teve que pagar quase 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) em compensações a clientes por atrasos e cancelamentos ao longo e 2024. Mais de um terço dos trens de longa distância da Deutsche Bahn não foram pontuais em 2024. A empresa considera que um trem está atrasado se ele chegar mais de 5:59 minutos após o horário programado. Cerca de 37,5% das chegadas da DB foram consideradas atrasadas de acordo com essa meta, o pior índice de pontualidade em pelo menos 21 anos. "Se um trem atrasou e nossos passageiros têm direito a uma compensação, nós a pagamos sem discussão. E longos atrasos levam a altos pagamentos de compensação", disse um porta-voz da empresa ao jornal alemão Bild. Quase 7 milhões de pessoas fizeram pedidos de compensação em 2024 De acordo com a DB, a empresa recebeu cerca de 6,9 milhões de pedidos de compensação no ano passado. Em 2023, a empresa recebeu 5,6 milhões de reclamações e teve de pagar cerca de 132,8 milhões de euros. O sistema ferroviário da Alemanha tornou-se uma grande fonte de frustração para viajantes de trem nos últimos anos, com muitos passageiros tendo que enfrentar trens superlotados, atrasos e cancelamentos frequentes. "A DB tem como objetivo aumentar a pontualidade de seus serviços expressos de longa distância para 75% a 80% até o final de 2027", disse o porta-voz. Infraestrutura antiga e sobrecarregada Os passageiros da DB também tiveram que lidar com o fechamento regular de várias vias em 2024 para trabalhos de manutenção e reparo. De acordo com a DB, 80% dos atrasos em 2024 foram causados pela infraestrutura antiga e sobrecarregada, que tem sido pressionada pelo aumento do tráfego nos principais centros de transporte. A operadora ferroviária está atualmente planejando grandes reformas em 41 corredores de alto tráfego até 2030. Além disso, a DB culpou anteriormente um "mercado de trabalho restrito" como um fator que contribuiu para os atrasos, o que, segundo a DB, dificultou o cumprimento dos requisitos de pessoal. jps (DW, ots)