Uma crescente rede de desinformação está manipulando chatbots de inteligência artificial (IA) ocidentais para disseminar propaganda a favor da Rússia, alertam pesquisadores.

A rede Pravda (também conhecida como "Portal Kombat"), com sede em Moscou e que promove narrativas pró-russas em escala global, está distorcendo os resultados de programas conversacionais baseados em IA, inundando esses extensos modelos de linguagem (LLM) com mentiras a favor do Kremlin.