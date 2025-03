'Vimos as ruas cheias de cadáveres', conta mulher alauíta na Síria

Rihab Kamel, uma mulher alauíta do oeste da Síria, ficou escondida por dois dias no banheiro de sua casa com sua família, enquanto homens armados leais às novas autoridades buscavam membros desta minoria associada ao presidente deposto Bashar al Assad. "Apagamos as luzes e nos escondemos", diz a mãe de 35 anos, que teve de deixar sua casa na cidade portuária de Baniyas.

"Que crime as crianças cometeram? Será que elas também apoiam o regime [derrubado]? A comunidade alauíta é inocente", diz a mulher, acolhida por uma família cristã. As violências começaram após um ataque sangrento na quinta-feira por partidários do antigo regime de Assad contra as forças de segurança na costa oeste da Síria, reduto da comunidade alauíta, uma minoria muçulmana da qual o ex-presidente é originário. As forças de segurança das novas autoridades e os grupos aliados intervieram como reforços, desencadeando a pior violência desde que uma coalizão de rebeldes dominada por islamistas radicais sunitas tomou o poder em 8 de dezembro.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que possui uma extensa rede de informantes neste país, "745 civis alauítas foram mortos" desde quinta-feira. Uma fonte de segurança citada pela agência oficial Sana na sexta-feira relatou "abusos isolados" e, no domingo, o presidente interino Ahmad Al Sharaa pediu unidade e paz após os violentos confrontos. Mas na costa da Síria, os relatos de assassinatos continuam.

- "Se tivesse esperado cinco minutos, teria morrido" - A Síria é um país formado por várias comunidades: majoritariamente sunitas, curdos, cristãos e drusos. Os alauítas estavam fortemente representados no aparato militar e de segurança do clã Assad, que por mais de meio século, primeiro com Hafez e depois sob Bashar, governou o país de forma autoritária e repressiva.

Em Baniyas, Samir Haidar escapou por pouco da morte. Ele conseguiu fugir pouco antes da chegada dos homens armados, mas seus dois irmãos e seu sobrinho não tiveram a mesma sorte. O alauíta de 67 anos passou mais de 10 anos nas prisões de Assad, a quem ele e seus irmãos se opunham. Ele diz ter ouvido explosões e tiros na manhã de sexta-feira, quando as forças posicionadas na cidade chegaram, incluindo "combatentes estrangeiros".