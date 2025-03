Trump se gaba de seus laços com Putin: 'Ele passou pelo inferno comigo'

No recente confronto entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, uma frase passou despercebida, mas disse muito sobre a proximidade que o líder americano acredita ter com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Para Sasha de Vogel, diretora associada do Laboratório de Política Autoritária da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, Trump "vê Putin quase como uma figura aspiracional".

Um dia antes do confronto com Zelensky, durante conversas com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, Trump disse acreditar que Putin "manteria sua palavra". "Falei com ele, o conheço há muito tempo", enfatizou.

De acordo com Seskuria, o líder russo acredita que todo o território da antiga União Soviética é sua "esfera legítima de influência", enquanto Trump tem uma "mentalidade expansionista" semelhante, que se estende às reivindicações sobre a Groenlândia, o Canadá e até mesmo o Canal do Panamá.

O presidente americano "finge ser querido e respeitado por Putin, sem entender que (...) os elogios de Trump a ele serão recebidos com desprezo no Kremlin", disse Timothy Ash, especialista em Rússia no think tank Chatham House, sediado em Londres.

- "Errático" -

Porém, De Vogel acredita que chamar Trump de marionete de Putin, como alguns democratas fizeram, é muito reducionista.

"Ele muda de ideia muito rápido. Ele é muito movido pela emoção e vingança pessoal e coisas assim", disse ele à AFP. "E é por isso que também é errático como parceiro da Rússia", acrescentou.

Durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca (2017-2021), os Estados Unidos não apoiaram Moscou tanto quanto o Kremlin esperava.

Trump concordou em vender mísseis antitanque Javelin para Kiev e seu governo impôs uma série de sanções à Rússia.

O líder dos EUA surpreendeu novamente na sexta-feira, escrevendo em sua plataforma Truth Social: "Com base no fato de que a Rússia está 'esmagando' a Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando seriamente sanções bancárias, outras sanções e tarifas em larga escala contra a Rússia".

Pouco depois, em uma entrevista coletiva, o tom de Trump se tornou muito mais conciliador, dizendo que era "mais fácil" lidar com a Rússia do que com a Ucrânia.

"Sempre tive um bom relacionamento com Putin. E, vocês sabem, ele quer acabar com a guerra", disse ele.

"Acho que ele vai ser mais generoso do que precisa ser e isso é uma coisa muito boa. Isso significa muitas coisas boas", enfatizou o líder republicano.

aue/sst/md/sco/llu/mr/aa/yr