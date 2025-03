Rússia reivindica avanços em nova região ucraniana

Sumy foi parcialmente ocupada no início da invasão russa há três anos, mas as tropas russas se retiraram no início de 2022.

O vilarejo de Novenke está localizado cerca de 10 quilômetros a oeste de Sodya, a principal cidade controlada por Kiev em Kursk.

A Rússia já recapturou mais de dois terços do território inicialmente tomado pela Ucrânia em Kursk e anunciou neste domingo que havia recapturado o vilarejo de Lebedevka. Em fevereiro, a Ucrânia disse que ainda controlava cerca de 500 km2.

Paralelamente, o Exército russo, mais bem armado e mais numeroso, continua avançando no leste da Ucrânia, apesar das pesadas perdas e em um ritmo mais lento do que no final do ano passado.