Romênia prende suspeitos de planejar golpe com ajuda da Rússia

Um dos seis detidos é general aposentado de 101 anos. Objetivo do grupo seria depor governo e provocar saída da aliança militar Otan. Romênia teve eleição anulada em dezembro por suspeita de ingerência russa.Autoridades da Romênia anunciaram nesta quinta-feira (06/03) a prisão de seis suspeitos de planejar um golpe com a ajuda de "agentes de uma potência estrangeira, localizados tanto na Romênia quanto na Federação Russa". O grupo teria agido visando estabelecer uma milícia paramilitar, depor o governo romeno e retirar o país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo os promotores responsáveis pelo caso, a trama também incluía planos para impor uma nova constituição. Dois dos suspeitos teriam viajado para Moscou em janeiro e se encontrado com apoiadores do golpe. O serviço de inteligência romena SRI afirma que os indivíduos "solicitaram ativamente o apoio de oficiais da Embaixada da Federação Russa". Um dos detidos é Radu Theodoru, um general aposentado de 101 anos negacionista do Holocausto e admirador da liderança fascista da Romênia durante a Segunda Guerra Mundial. Theodoru havia se referido ao atual governo como "um sistema organizado para roubar [o] país". Tensões entre Romênia e Rússia As prisões vêm um dia após Bucareste expulsar dois representantes do governo russo acusados de conspirar com o candidato de ultradireita à Presidência romena, Calin Georgescu. Os diplomatas, um adido militar e seu vice, teriam mantido contato com os golpistas, segundo o SRI. Georgescu venceu o primeiro turno das eleições em novembro do ano passado, mas os resultados foram anulados após acusações de interferência russa no pleito. O político enfrenta investigações por suspeita de "incitar ações contra a ordem constitucional". Ele nega qualquer relação com a Rússia. Autor: Nicholas Counter (com dpa, AFP)