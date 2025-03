Presidente sírio pede unidade após confrontos que deixaram mais de mil mortos

A violência começou com um ataque, na quinta-feira, de apoiadores de Assad às forças de segurança na cidade de Jablé, na província de Latakia, no oeste.

Assad foi deposto em dezembro de 2024 por uma aliança de rebeldes islamistas sunitas liderados pelo grupo radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de Al-Sharaa. Ele então fugiu para Moscou com sua família.

Várias igrejas sírias denunciaram o "massacre de civis inocentes" e pediram "o fim imediato desses atos horríveis".

Segundo o Ministério da Defesa, "as estradas que levam à região costeira foram fechadas para evitar abusos" e as forças de segurança receberam ordens de "restaurar a ordem" em Jablé, Tartus e Latakia, onde prenderam um "grande número de saqueadores".

O OSDH e vários ativistas publicaram vídeos que mostram dezenas de corpos vestidos de civis no pátio de uma casa com mulheres chorando ao lado deles.

Em outra sequência, homens vestidos com uniformes militares ordenam que três pessoas rastejem no chão e depois atiram nelas à queima-roupa.

A AFP não conseguiu verificar essas imagens de forma independente.

De acordo com Aron Lund, do think tank Century International, o aumento da violência demonstra a "fragilidade do governo", onde grande parte da autoridade "repousa em jihadistas radicais que consideram os alauítas inimigos de Deus".

