Panamá liberta dezenas de deportados dos EUA que estão em limbo jurídico

Isso coloca muitos num limbo jurídico e com o desafio de encontrar um caminho a seguir, como Hayatullah Omagh, um jovem de 29 anos que fugiu do Afeganistão em 2022 depois que o Talibã assumiu o controle.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Somos refugiados. Não temos dinheiro. Não podemos pagar por um hotel na Cidade do Panamá, não temos parentes", disse Omagh à Associated Press. "Não posso voltar para o Afeganistão em nenhuma circunstância... Está sob o controle do Talibã, e eles querem me matar. Como posso voltar?"