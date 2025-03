Laboratório clandestino de esteroides é desmantelado na Espanha

O laboratório clandestino tinha capacidade para produzir mais de três milhões de doses de produtos de doping que eram vendidos a pessoas físicas e eram fabricados com substâncias químicas de países asiáticos, segundo a polícia.

Os componentes eram entregues em embalagens de farinha, macarrão ou suplementos alimentares. Eles eram tratados de forma artesanal e sem condições higiênicas adequadas. O laboratório foi instalado em uma casa.

Todas as substâncias foram misturadas com óleos e corantes para obter um esteroide "com alto grau de pureza", disse a polícia.

O grupo criminoso de 11 pessoas fazia entregas em domicílio e vendia os anabolizantes, usados para melhorar o desempenho esportivo, "apenas para pessoas de confiança".