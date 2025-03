As forças navais de Irã, Rússia e China realizarão exercícios militares conjuntos nos próximos dias na costa iraniana para "fortalecer a segurança regional", informou a mídia estatal neste domingo (9).

Os exercícios "começarão na terça-feira na cidade portuária de Chabahar", no sudoeste do Irã, com vista para o Mar de Omã, informou a agência de notícias Tasnim, sem especificar sua duração.