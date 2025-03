Enchentes na Argentina deixam 16 mortos e US$ 400 milhões de prejuízo

Mais de 100 pessoas, incluindo crianças, seguem desaparecidas em Bahía Blanca, com esforços de resgate em andamento

O prefeito da cidade, Federico Susbielles, estimou que os danos à infraestrutura chegam a US$ 400 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,3 bilhões, conforme afirmou em coletiva de imprensa neste domingo, 9.

Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 1.400 seguem desalojadas após a tempestade que atingiu Bahía Blanca, cidade portuária argentina, na última sexta-feira, 8. As informações foram divulgadas pelas autoridades locais.

O Ministério de Segurança da província de Buenos Aires, onde está situada Bahía Blanca, informou ter recebido mais de 100 notificações de desaparecimento após o desastre, que atingiu um dos principais portos do país. Cerca de 1.450 pessoas estão entre os evacuados, segundo o governo provincial.

Entre os desaparecidos, estão duas crianças de 1 e 5 anos, arrastadas pela correnteza enquanto a mãe tentava transferi-las do carro para uma caminhonete de resgate. O veículo em que estavam parou em meio à enchente, e, quando subiram no teto para se proteger, uma nova onda as levou.



De acordo com o ministro da Segurança de Buenos Aires, Javier Alonso, a mãe conseguiu se salvar cerca de 1.200 metros adiante. Buscas com mergulhadores e equipamentos aquáticos estão sendo realizadas na região, onde ainda há mais de um metro de água acumulada.