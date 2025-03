Conmebol multa Cerro Porteño em US$ 50 mil por caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras

A Conmebol impôs uma multa de US$ 50 mil (R$ 288 mil na cotação atual) ao Cerro Porteño e proibiu o acesso da torcida do clube paraguaio aos estádios da Copa Libertadores Sub-20 por conta do caso de racismo ocorrido contra o atacante Luighi, do Palmeiras.

A punição se deu por uma denúncia apresentada pelo clube paulista depois do jogo da última quinta-feira, no estádio Gunther Vogel, em Assunção, onde o 'Verdão' venceu por 3 a 0.