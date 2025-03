PSG goleia Rennes e recupera moral antes de decisão na Champions

A elasticidade do placar era secundária, já que o PSG lidera com 16 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que ainda neste sábado enfrenta o Lens.

Frustrado após a derrota para o Liverpool no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain goleou o Rennes por 4 a 1 neste sábado (8), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, antes de ir a Anfield para jogar pela sobrevivência no torneio continental.

Contra o Rennes, que havia vencido quatro de seus últimos cinco jogos, o técnico Luis Enrique escalou a equipe com muitas novidades para poupar alguns jogadores importantes.

Gonçalo Ramos dividiu o ataque com Lee Kang-in, com Senny Mayulu no meio e o brasileiro Lucas Beraldo formando a dupla de zaga com Willian Pacho, Matvey Safonov como goleiro titular no lugar do italiano Gianluigi Donnarumma.

O PSG abriu o placar com Bradley Barcola (27'), que se levantou rapidamente de uma falta sofrida para se desmarcar antes de bater entre as pernas do goleiro Brice Samba.