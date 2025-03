Países islâmicos adotam plano árabe para reconstruir Gaza como alternativa à ideia de Trump

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) aprovou, neste sábado (8), um plano árabe para a reconstrução de Gaza, em resposta ao plano do presidente americano, Donald Trump, de tomar o controle do território palestino e expulsar seus habitantes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, provocou indignação internacional com seu plano de transferir palestinos de Gaza para o Egito e a Jordânia para transformar o território na "Riviera do Oriente Médio".

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que o plano "fica aquém das expectativas", mas é um "primeiro passo de boa fé dos egípcios".

De acordo com Rabha Seif Allam, do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos do Al-Ahram, no Cairo, o Egito precisava de "amplo apoio" para construir uma "grande coalizão para rejeitar o deslocamento de palestinos de Gaza".

O encontro em Jidá é um sinal de "unidade dentro do mundo muçulmano", disse Umar Karim, especialista em Arábia Saudita na Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

A reunião da OCI também confirmou a reintegração da Síria à organização, suspensa em 2012 após a repressão de uma revolta pró-democracia imposta pelo ex-presidente Bashar al-Assad, que foi deposto do poder em 8 de dezembro por uma coalizão rebelde após 13 anos de guerra civil.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria comemorou um "passo importante em direção ao retorno da Síria à comunidade regional e internacional como um Estado livre e justo".

rs-bur/mas-pc/es/aa