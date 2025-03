Hamas acusa Netanyahu de aprofundar crise humanitária em Gaza e exige ação internacional

O Hamas acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de intensificar a "catástrofe humanitária" na Faixa de Gaza, impondo uma "punição coletiva" a mais de dois milhões de palestinos. Em comunicado, o grupo afirmou que Israel está cometendo um "crime de guerra" ao privar a população de alimentos, medicamentos e meios essenciais de subsistência por sete dias consecutivos.

O Hamas também exigiu que países árabes e a Organização das Nações Unidas (ONU) tomem "medidas urgentes" para interromper o que chamou de "crime de fome e bloqueio brutal". O texto descreve Netanyahu como "criminoso de guerra" e o responsabiliza diretamente pelas consequências do bloqueio e fechamento de Gaza. "O criminoso de guerra Netanyahu assume total responsabilidade pelas repercussões do crime do bloqueio e fechamento brutal, e pela indiferença em relação aos seus prisioneiros na Faixa de Gaza."