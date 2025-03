EUA se prepara para batalha por prescrições de pílulas abortivas

Desde que a Suprema Corte americana decidiu anular a proteção federal do direito ao aborto em 2022, estados como Texas e Louisiana adotaram leis rígidas contra este procedimento.

As mulheres que desejam interromper a gravidez, até mesmo as vítimas de estupro ou incesto, agora são forçadas a viajar longas distâncias para outros estados ou solicitar o envio de pílulas abortivas de outras jurisdições.

Os governos do Texas e da Louisiana já entraram com uma ação contra um médico de Nova York, estado que aprovou uma "lei de escudo" para proteger seus médicos de processos externos.

"Este é o primeiro tipo de luta transfronteiriça que vimos desde que foi derrubada" a lei do direito ao aborto, afirmou a acadêmica Mary Ziegler. "E acho que, de certa forma, é apenas a ponta do iceberg", acrescentou.

"Do ponto de vista do Texas ou da Louisiana, estão perguntando: 'Por que este médico está enviando comprimidos para o nosso estado?' E do ponto de vista de Nova York, estão dizendo: 'Nossa médica não estava fazendo nada de errado. Por que vocês estão tentando processá-la'?", explicou Ziegler, professora da faculdade de Direito da Universidade da Califórnia.