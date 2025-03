Com a cabeça na Champions, Bayern e Lerverkusen perdem em casa no Alemão

Em meio ao confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen perderam seus jogos em casa neste sábado (8), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, para Bochum (3 a 2) e Werder Bremen (2 a 0), respectivamente. A nove jogos para o fim do campeonato, o Bayern lidera com oito pontos de vantagem (61 a 53) sobre o Leverkusen. As duas equipes se enfrentam daqui a três dias, na BayArena, pelo jogo de volta das oitavas da Champions. Na ida, o time de Munique venceu em casa por 3 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contra o Bochum, o time bávaro abriu 2 a 0 com Raphaël Guerreiro (14' e 28'), mas no final do primeiro tempo teve o volante português João Palhinha (42') expulso.

Com um jogador a menos, o Bayern desmoronou e sofreu a virada com os gols de Jakob Medic (31'), Ibrahima Sissoko (51') e Matus Bero (71'). Foi a primeira derrota da equipe na Allianz Arena nesta Bundesliga. Por sua vez, o Leverkusen saiu perdendo rapidamente depois que Romano Schmid abriu o placar para o Bremen aos sete minutos. No segundo tempo, Justin Njinmah (90'+4). O astro do Leverkusen Florian Wirtz entrou na partida pouco antes do intervalo e foi substituído com 15 minutos do segundo tempo por uma lesão sofrida após uma forte entrada de Mitchell Weiser.

O Borussia Dortmund, que no meio da semana visita o Lille na volta das oitavas da Champions (empate em 1 a 1 na ida), também foi derrotado em casa, por 2 a 0, pelo Augsburg. -- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: B. Mönchengladbach - Mainz 1 - 3

- Sábado: Bayer Leverkusen - Werder Bremen 0 - 2 Bayern de Munique - Bochum 2 - 3