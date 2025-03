Vidal e Alexis Sánchez encabeçam lista de convocados do Chile para enfrentar Paraguai e Equador

Arturo Vidal e Alexis Sánchez, pilares da 'Geração de Ouro', lideram o elenco da seleção chilena para os próximos duelos contra Paraguai e Equador pelas Eliminatórias Sul-Smericanas para a Copa do Mundo de 2026, informou nesta sexta-feira (7) a federação local de futebol.

Junto a Vidal e Sánchez, a lista marca também o retorno do meio-campista Charles Aránguiz.

Com eles, Gareca busca manter viva as chances do Chile de pelo menos se classificar para a repescagem após uma campanha medíocre.

Com nove pontos em doze rodadas disputadas (de 18), 'La Roja' está na penúltima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, que a Argentina lidera com 25 pontos e que dão seis vagas diretas à Copa do Mundo e uma para a repescagem.

Entre as novidades do elenco está o atacante argentino recém-naturalizado chileno Fernando Zampedri, com quem Gareca busca amenizar a seca de gols de 'La Roja'.