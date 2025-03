PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024

Em contrapartida, o setor agrícola sofreu uma contração de 3,2%, em um ano marcado por fortes inundações nas regiões agrícolas do sudeste do país, seguidas pela pior seca da história recente do Brasil.

No último trimestre de 2024, o crescimento estagnou em relação ao trimestre anterior (0,2%) devido a "uma queda no consumo" relacionada à inflação.

Seu governo foi aprovado por 24% da população em fevereiro, o nível mais baixo em seus três mandatos, de acordo com uma pesquisa do Datafolha.

Apesar do crescimento econômico estável e do desemprego em uma baixa recorde de 6,5%, o aumento dos preços castiga a popularidade de Lula.

"A atividade econômica perdeu força mais do que se esperava o último trimestre de 2024", opinou Rafael Perez, economista da consultora Suno Research em entrevista à rádio CBN.

"Isso pode ajudar um pouco a inflação, mas mostra que aquele ciclo virtuoso de 2021 a 2024 está caminhando agora para crescer menos nos próximos anos", acrescentou Perez.

Para 2025, o mercado espera um crescimento do PIB de 2,01%, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central do Brasil.