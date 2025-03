Ex-cirurgião julgado na França por centenas de estupros admite que abusava dos amigos dos filhos

O ex-cirurgião francês Joël Le Scouarnec, acusado de estuprar 299 pacientes, muitos deles menores de 15 anos, admitiu nesta sexta-feira (7) perante o tribunal que abusava dos amigos dos filhos que visitavam sua casa.

O médico aposentado, de 74 anos, está sendo julgado no tribunal penal de Vannes, no oeste da França, em um dos maiores casos de abuso sexual infantil da história do país.