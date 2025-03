EUA não devem retribuir bem com mal, ou mesmo impor tarifas arbitrárias, diz chanceler chinês

Os Estados Unidos não devem retribuir o bem com o mal, ou mesmo impor tarifas arbitrárias, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na sexta-feira, ao comentar a decisão dos EUA de impor tarifas adicionais sobre produtos chineses usando a questão do fentanil como pretexto.

A China sempre tomou medidas resolutas contra o tráfico e a fabricação de drogas, e a China tem implementado as políticas antinarcóticos mais duras e abrangentes do mundo atual, disse Wang.

Citando o ditado chinês "Se a ação de alguém falhar, procure a razão dentro de si mesmo", ele pediu que os Estados Unidos repensassem o que conseguiram com as guerras tarifárias e comerciais nesses anos - o déficit comercial aumentou ou diminuiu? o setor manufatureiro se tornou mais competitivo ou menos competitivo? A inflação dos EUA aumentou ou diminuiu? A vida de seu povo melhorou ou piorou?

Já em 2019, a China listou todas as substâncias relacionadas ao fentanil a pedido do lado dos EUA, o primeiro país do mundo a fazê-lo, observou ele.

"Ao mesmo tempo, esperamos que o lado americano ouça os apelos dos dois povos, veja claramente a tendência dos tempos, tenha uma visão objetiva e racional do desenvolvimento da China, se envolva proativamente com a China em intercâmbios práticos e trabalhe em conjunto com a China para buscar a maneira correta de se dar bem para o benefício dos dois países e do mundo inteiro", sugeriu ele.