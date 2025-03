Escandinavos boicotam produtos dos Estados Unidos após decisão de Trump sobre a Ucrânia

Indignados com a política do presidente Donald Trump e sua postura em relação à Ucrânia, os escandinavos estão dispostos a boicotar os produtos e serviços dos Estados Unidos, embora em alguns momentos seja algo complicado.

"É muito difícil boicotar de forma coerente, rápida e com perseverança os produtos dos Estados Unidos, mas se mesmo assim você quer fazer algo e não sabe por onde começar, isto é uma pequena ajuda", afirma Agneta Gottberg Henriksson, de 58 anos, no grupo sueco.

"Você está com vontade de comer no KFC? Opte por um frango assado nos restaurantes do bairro", afirma a lista.

Na coluna da esquerda, a lista apresenta marcas americanas muito famosas, organizadas por categoria. Na coluna da direita, as alternativas suecas e europeias, mas com falhas.

Ignorar as grandes empresas americanas é um desafio constante, pois o mundo está repleto de marcas do país.

"O que está acontecendo agora nos Estados Unidos, virar as costas para a Ucrânia e trair todas as promessas, é a gota que transbordou o copo", explica Agneta.

Ela começou a revisar onde tinha dinheiro investido e, ao perceber que quase 60% de suas participações estavam no mercado americano, decidiu vendê-las em 4 de março, quando entraram em vigor as novas tarifas adotadas por Washington.

- Identificação europeia -

Na Dinamarca, o Salling Group decidiu identificar os produtos de "marca europeia" com uma estrela em seus supermercados, para orientar os consumidores.

A iniciativa foi adotada em resposta a uma forte demanda por parte dos consumidores, anunciou no LinkedIn Anders Hagh, diretor-geral da empresa.

O sueco Reidar Svehdal, 71 anos, decidiu boicotar todos os produtos americanos após a reunião tensa entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e Donald Trump na Casa Branca em 28 de fevereiro. Segundo ele, evitar alguns produtos dos Estados Unidos não foi tão complicado.

"Acredito que 99% dos europeus podem prescindir de 70% dos produtos americanos. Isso teria um grande impacto", disse à AFP.

Como na maior parte da Europa, as vendas da Tesla - que pertence ao bilionário americano Elon Musk, aliado de Trump e apoiador da extrema direita europeia - prosseguiram em queda na Noruega e na Dinamarca em fevereiro. Durante o mês, a queda foi de 50% na comparação com fevereiro de 2024. Desde o início do ano, as vendas da Tesla foram 44,4% menores que no mesmo período do ano anterior.

De acordo com analistas, no entanto, o boicote terá um impacto limitado.

"A experiência mostra que é muito difícil obter grandes efeitos econômicos com o boicote dos consumidores", destaca Olof Johansson Stenman, professor de Economia na Universidade de Gotemburgo.

As consequências são, em geral, breves e pouco percebidas, acrescenta Eva Ossiansson, pesquisadora na Universidade de Gotemburgo.

