Do reggae ao disco: rei Charles III revela gostos musicais

No "The King’s Music Room", que estará disponível no Apple Music 1, o monarca britânico apresentará uma amostra de seus gêneros musicais favoritos, incluindo disco, reggae e afrobeat.

O programa foi gravado no gabinete do rei no Palácio de Buckingham, onde compartilhou anedotas sobre seus encontros com alguns de seus artistas favoritos.

"Ao longo da minha vida, a música tem significado muito para mim. E sei que também é o caso de muitas outras pessoas", afirmou Charles III no programa, que irá estrear às 03h00 de Brasília.

A música "tem esta incrível capacidade de trazer recordações felizes que estão em nossa memória, nos consola em momentos de tristeza e nos transporta a lugares distantes", acrescentou.