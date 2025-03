Caças sul-coreanos bombardeiam área civil por engano

Incidente na Coreia do Sul deixa feridos e danifica estruturas em cidade próxima à área de treinamento, dias antes do início de exercícios militares conjuntos com forças dos Estados Unidos.Caças sul-coreanos lançaram acidentalmente oito bombas em uma área civil durante exercícios militares nesta quinta-feira (06/03), informou a Força Aérea da Coreia do Sul. Relatos sobre o número de feridos variam entre oito e quinze pessoas, algumas delas em estado grave. As bombas MK-82 de 225 quilos lançadas por dois caças KF-16 caíram fora da área de treinamento e danificaram três casas e uma igreja em Pocheon, a 40 quilômetros de Seul, próximo à fronteira com a Coreia do Norte. "Lamentamos os danos causados pelo lançamento acidental anormal e desejamos aos feridos uma rápida recuperação", disse a Força Aérea em comunicado. Os militares disseram que será criado um comitê para investigar o ocorrido e avaliar a escala dos danos causados à área civil durante os exercícios militares realizados em conjunto com o Exército. O acidente ocorreu após um piloto inserir coordenadas incorretas, afirmou a repórteres um militar sul-coreano que não quis se identificar. Segundo o oficial, os dois jatos lançaram quatro bombas cada, sendo que todas elas foram detonadas. O militar informou que as autoridades suspenderam os exercícios de tiro real até que houvesse uma compreensão clara sobre o que causou o erro, mas disse que o caso não afetaria os principais exercícios militares conjuntos anuais da Coreia do Sul e dos Estados Unidos com inicio marcado para a próxima segunda-feira. Moradores protestam há décadas O Ministério da Defesa sul-coreano informou nesta quinta-feira que as forças da Coreia do Sul e dos EUA realizavam os primeiros exercícios conjuntos de fogo real em Pocheon, vinculados aos exercícios militares anuais da próxima semana. Um funcionário do Ministério afirmou disse a repórteres que será aberto um inquérito para investigar por que o segundo KF-16 também lançou bombas na área civil. Há anos os moradores da região protestam contra o perigo potencial dos campos de treinamento militares. O prefeito de Pocheon, Paek Young-hyun, chamou os bombardeios de "terríveis" e pediu que militares suspendessem os exercícios na cidade até o estabelecimento de medidas confiáveis que possam evitar novos acidentes. Ele disse que a cidade, de 140.000 pessoas, fornece três grandes campos de tiro para os militares sul-coreanos e americanos. Exercícios militares com os EUA Os exercícios militares Freedom Shield, que ocorrerão de 10 a 20 de março, visam fortalecer a prontidão da aliança para ameaças da Coreia do Norte e outras, afirmou o Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS) antes do acidente. O treinamento deste ano deve refletir "lições aprendidas com conflitos armados recentes", assim como o fortalecimento da parceria militar da Coreia do Norte com a Rússia. "Nossos estrategistas olham para o mundo todo e identificam as tendências que estão mudando e analisam como podemos incorporar isso em nossos exercícios", disse Ryan Donald, porta-voz das Forças dos Estados Unidos da Coreia (USFK), nesta quinta-feira. Cerca de 70 sessões combinadas de treinamento de campo estão programadas para o exercício deste ano, disse Lee Sung-jun, porta-voz do JCS. rc (Reuters, AP)