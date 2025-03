OEA elege secretário-geral com chanceler do Suriname como candidato único

A Organização dos Estados Americanos (OEA) elegerá na segunda-feira o sucessor de Luis Almagro como secretário-geral para os próximos cinco anos, em um continente profundamente polarizado politicamente.

Há um único candidato: o chanceler do Suriname, Albert Ramdin, depois que seu par paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, desistiu da disputa. No entanto, nada impede que um novo aspirante se apresente, inclusive no próprio dia da votação.