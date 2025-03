'London Eye', a roda-gigante símbolo de Londres, completa 25 anos

A "London Eye", a grande roda-gigante de 135 metros de altura instalada desde o ano 2000 às margens do rio Tâmisa, no sul de Londres, celebra seu 25º aniversário neste domingo, para surpresa da arquiteta que a projetou.

Com um preço de 42 libras (306 reais), a London Eye segue sendo uma das atrações pagas mais visitadas do país.

Mas a arquiteta expressa sua surpresa ao comprovar que as pessoas seguem subindo para aproveitar a vista, "o que era fundamentalmente o objetivo do projeto".

Com 135 metros de altura, 120 de largura e 32 cabines, cada uma das quais representa um dos distritos da cidade de Londres e com capacidade para receber até 25 pessoas, a "London Eye" é um gigante de aço.

- Içada duas vezes -

Essa estrutura incomum requereu uma série de inovações tanto técnicas como materiais.

Para as gôndolas, teve-se que importar de Veneza vidros curvados especiais. As diferentes peças foram transportadas por via fluvial ao longo do Tâmisa.

Os operários tiveram que trabalhar sobre a água para montar a roda.

Finalmente, inspirando-se nas técnicas utilizadas para montar plataformas de petróleo no Mar do Norte, a roda foi içada lentamente. E teve que ser erguida duas vezes, porque os cabos cederam durante a primeira tentativa. A estrutura era pesada demais.

Outros problemas técnicos obrigaram o público a esperar vários meses antes de poder subir na Roda do Milênio.

Mas a London Eye se uniu a uma série de novos prédios na capital britânica para comemorar a chegada de uma nova era, como o Millenium Dome, a Millenium Bridge e a Tate Modern Gallery.

Assim, no momento de virada do milênio, quando os londrinos falavam sobre o Y2K e "Baby One More Time" de Britney Spears era o single mais vendido do ano, a "London Eye" se tornou a maior roda-gigante do mundo.

