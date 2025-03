Glastonbury anuncia shows de Neil Young, Olivia Rodrigo e Charli XCX

O Festival de Glastonbury, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira sua programação para a edição de 2025, com lendas como Neil Young e fenômenos recentes, como Charli XCX e Olivia Rodrigo.

O festival tradicional, que acontecerá entre 25 e 29 de junho, começará com uma apresentação do lendário músico canadense Neil Young, de 79 anos, e terminará com a jovem cantora americana de origem filipina Olivia Rodrigo, de 22 anos.