Egito prepara inauguração oficial da joia de seus museus

Perto das icônicas pirâmides de Gizé, o Grande Museu Egípcio (GEM) se prepara para uma inauguração luxuosa, com uma enorme estátua de Ramsés II e mais de 100.000 artefatos, incluindo os tesouros do faraó Tutancâmon. Após duas décadas de planejamento, o GEM será totalmente inaugurado em 3 de julho, após uma inauguração parcial em outubro.

Sua tão esperada abertura ocorre após anos de atrasos devido à instabilidade política, crises econômicas e à pandemia de covid-19.

Ahmed Ghoneim, diretor do museu, disse que a inauguração poderia durar vários dias, com celebrações que se estenderiam além do museu e das pirâmides, abrangendo locais em todo o Egito e até mesmo no exterior. "Será uma demonstração espetacular do potencial histórico e turístico do Egito", disse Ghoneim à ON TV do Egito. O presidente Abdel Fatah al Sisi convidou o presidente dos EUA, Donald Trump, e o rei Felipe VI da Espanha para participar da cerimônia.

"Este (...) é o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização, a civilização faraônica", disse o presidente em dezembro. Com 50 hectares, o GEM tem o dobro do tamanho do Louvre, em Paris, e do Metropolitan, em Nova York, e duas vezes e meia o tamanho do Museu Britânico, de acordo com seu diretor. - Mergulhando na história -

"A paisagem do Egito contribuiu para essa rica civilização e queríamos refletir isso no design", disse Roisin Heneghan, cofundadora da Heneghan Peng Architects, de Dublin, que projetou o museu. Uma estátua de 11 metros de Ramesses II dá as boas-vindas aos visitantes, conduzindo-os a uma grande escadaria ladeada por estátuas de faraós, deuses e sarcófagos, culminando em uma janela que enquadra as pirâmides. Atualmente, 12 galerias exibem cerca de 15.000 objetos organizados cronologicamente, desde os tempos pré-históricos até o período greco-romano.

Mesmo antes da abertura oficial, o museu surpreendeu seus primeiros visitantes. "A iluminação é impressionante. É imersiva e você acaba sendo atraído por tudo ao seu redor", disse à AFP Philippa Hunt, uma turista do Reino Unido. O visitante sul-africano Leon Wolmarans observou que o GEM é uma melhoria significativa em relação ao antigo museu. "Ele é muito mais bem organizado e iluminado. A arquitetura é impressionante", disse.