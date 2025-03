Código Civil pessoal de Napoleão é leiloado por R$ 2,45 milhões

O volume do Código Civil que pertenceu a Napoleão, que insistiu em dotar a França desse conjunto de leis para uniformizar as regras de vida, foi arrematado por 395 mil euros (R$ 2,45 milhões) em um leilão realizado nesta quinta-feira (6) em Paris, informou a casa de leilões Tajan.

"Este exemplar em papel velino, com o número do primeiro cônsul, é o único em mãos privadas. Ele permaneceu na mesma família desde a queda do Império", explicou a Tajan em um comunicado.