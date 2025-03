Capital do Haiti é palco de 'escalada de violência', diz MSF

A capital do Haiti, Porto Príncipe, enfrenta uma "escalada de violência" que está causando uma "explosão" nas necessidades de saúde, alertou a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) nesta quinta-feira (6). "Os confrontos entre grupos armados e a polícia estão aumentando, prendendo a população sob a constante ameaça de fogo cruzado", disse a organização em um comunicado.

No período de uma semana, entre 24 de fevereiro e 2 de março, as equipes do MSF atenderam "90 vítimas diretas de violência, o dobro da média habitual".

O país caribenho, o mais pobre das Américas, há muito tempo sofre com a violência de gangues criminosas acusadas de assassinatos, estupros, saques e sequestros para resgate, em um contexto de grande instabilidade política. Essa violência piorou no último ano na capital, onde as gangues controlam 85% do território, de acordo com a ONU. "Desde 14 de fevereiro, os ataques de grupos armados em vários bairros da área metropolitana de Porto Príncipe forçaram a fuga de mais de 24 mil pessoas", diz o MSF, que encontrou mais de cem campos de deslocados com acesso limitado à água.