Avião militar sul-coreano lança bombas por engano e deixa vários civis feridos

O incidente ocorreu por volta das 10h00 (22h00 de Brasília, quarta-feira) em Pocheon, 25 quilômetros ao sul da fronteira fortificada com a Coreia do Norte. Segundo um balanço dos bombeiros, quatro pessoas ficaram gravemente feridas e três sofreram lesões leves.

A Força Aérea afirmou que o avião militar havia "participado em um exercício conjunto com munição real" com tropas dos Estados Unidos.

O corpo de bombeiros sul-coreano afirmou que as bombas caíram em um vilarejo "durante um exercício conjunto Coreia do Sul-EUA".

A detonação foi sentida em um centro para idosos a um quilômetro de distância do local do acidente.

As manobras militares conjuntas Coreia do Sul-EUA batizadas como "Escudo da Liberdade", que são organizadas a cada ano, devem começar nas próximas semanas.

"Uma explosão repentina sacudiu o edifício. As janelas quebraram e um de nossos professores ficou ferido e foi levado ao hospital", disse à Yonhap o diretor do centro, identificado pelo sobrenome Yu.

O governo dos Estados Unidos mantém dezenas de milhares de soldados mobilizados na Coreia do Sul, em parte para proteger o país de seu vizinho do Norte, que possui armas nucleares.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde o fim do conflito dos anos 1950, que terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

