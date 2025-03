Artista paulistano Lucas Arruda leva exposição monográfica ao Museu de Orsay

A retrospectiva reflete a produção do pintor nos últimos quinze anos, quadros de pequenos formatos conhecidos como "Deserto-Modelo" ("Modelos de deserto"), que são paisagens imaginárias, a partir das impressões do artista, explicou o comunicado oficial.

A partir de 8 de abril, o parisiense Museu de Orsay sediará a primeira exposição monográfica em um museu francês, do artista paulistano Lucas Arruda, uma das principais vozes da pintura contemporânea do país.

"À maneira dos impressionistas, no entanto, a questão da luz e a projeção sensível de uma forma de introspecção são particularmente perceptíveis", acrescenta.

Patrocinado pela coleção do magnata francês François Pinault, Arruda realizou uma residência artística entre 2017 e 2018 no norte da França, em Lens, onde a luz difusa se reflete em algumas das obras exibidas nas três salas do Museu de Orsay, conhecido por suas coleções de impressionismo.

"A luz está no centro do meu trabalho, é o movimento. É a luz que guia minha pintura, que cria a intensidade e finalmente cria espaços que não são abstratos e figurativos", explica o artista, citado no comunicado.

Com um domínio meticuloso do pincel, Arruda relembra o trabalho paisagístico de pintores como Camille Corot ou Gustave Courbet, além de mestres impressionistas como Claude Monet, explica o Museu de Orsay, que agrupou cerca de trinta obras para essa retrospectiva.