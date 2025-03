Smartphones são pontos de entrada vulneráveis a fraudes

A segurança dos smartphones, expostos a ataques e fraudes por meio de mensagens SMS enganosas, "deepfakes" ou aplicativos mal-intencionados, entre outras técnicas, é motivo de preocupação no setor de telecomunicações e telefonia móvel, reunido em Barcelona para o Congresso Mundial de Telefonia Móvel (MWC). Na véspera da abertura do Congresso, a fabricante chinesa Honor apresentou uma nova ferramenta, que em breve será integrada aos seus smartphones: com um simples clique em um vídeo recebido, o usuário pode solicitar ao dispositivo que verifique a autenticidade do vídeo.

Graças a uma ferramenta de inteligência artificial (IA) e após uma rápida "varredura", o telefone indica, com um resultado de 99% de precisão, se é um vídeo genuíno ou um chamado "deepfake". Esses vídeos muito realistas, gerados por IA, são difíceis de serem detectados por olhos não treinados.

A Associação Mundial de Operadoras de Telecomunicações (GSMA), que organiza esse importante evento anual na capital catalã, desenvolveu o "Scam signals", uma interface de programação (API) criada para proteger os usuários contra fraudes bancárias por telefone. O dispositivo, projetado em parceria com a associação do setor financeiro do Reino Unido, UK Finance, tem como objetivo combater chamadas fraudulentas, que levam os consumidores a autorizar pagamentos em seu aplicativo bancário. Isso permite que os bancos, em caso de dúvida, "bloqueiem a transação, para verificar se está tudo certo antes de validar a transferência", diz Samantha Kight, diretora de segurança da GSMA.

Embora essa solução já tenha sido adotada por algumas operadoras de telecomunicações no Reino Unido, a fraude também usa outros canais, e os smartphones continuam mal protegidos, o que os torna alvos ideais. - Fraude bancária em alta - Em 2024, a fraude em aplicativos bancários teve o maior aumento de todos os ataques móveis, de acordo com a empresa de segurança cibernética Kaspersky.

De acordo com seu relatório anual sobre o estado das ameaças móveis, publicado por ocasião do MWC, os ataques para roubar dados bancários em smartphones por meio de "cavalos de Troia", isto é, "programas mal-intencionados projetados para roubar as credenciais dos usuários relacionadas a serviços bancários online", triplicaram em um ano. O aumento revela a vulnerabilidade dos usuários a aplicativos que, às vezes, ocultam dispositivos fraudulentos. Na maioria dos casos de fraude bancária, "os usuários instalam um aplicativo mal-intencionado", disse à AFP Marc Rivero, analista da equipe internacional de pesquisa e análise da Kaspersky.

"Por exemplo, eles querem instalar um jogo, encontram um link na Internet (...) e baixam o aplicativo. O aplicativo parece ser oficial, mas é falso, e o software enganoso é instalado no dispositivo", continua ele. - Ameaças invisíveis - Esta ameaça não existe apenas por meio de links encontrados na Internet. As lojas de aplicativos oficiais, pré-instaladas nos telefones e mais seguras, às vezes apresentam falhas.