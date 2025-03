Rio poluído alimenta temores após retorno da mineração em El Salvador

O rio San Sebastián já não tem peixes. As águas poluídas com os rejeitos que recebe de uma antiga mina de ouro extinguiram-nos. Agora que a mineração voltou a ser legal em El Salvador, o temor é que este fenômeno se repita em outras partes do país.

A proibição da mineração, que estava em vigor desde 2017, foi revogada em dezembro a pedido do presidente Nayib Bukele. De acordo com o mandatário, um estudo cuja autoria não foi revelada afirma que o país tem depósitos de ouro avaliados em US$ 131 bilhões (R$ 766 bilhões na cotação atual), o equivalente a "380% do PIB".